Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchter Diebstahl von Firmengelände in Ahlhorn +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen haben am Montag, 29. Mai 2023, versucht, auf einem Firmengelände in der Ida-Gräper-Straße in Ahlhorn einen Diebstahl zu begehen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von 00:00 bis 05:00 Uhr verschafften sie sich Zutritt zum Gelände, indem sie zunächst eine Schranke in der Gräperstraße aufbogen. Bei dieser Straße handelt es sich um eine kleine Nebenstraße, die zum Firmengelände führt und vom Lether Schulweg erreichbar ist. An diese Nebenstraße grenzt ein Zaun der Firma, den sie im weiteren Verlauf durchtrennten. Bislang ist unklar, ob Diebesgut erlangt wurde.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Firmengeländes gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

