POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw kommt in Jade alleinbeteiligt von Fahrbahn ab und prallt gegen Baum ++ Fahrzeuginsassen schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 29.05.2023, kam es gegen 13:45 Uhr in Jade zu einem Verkehrsunfall, bei dem die beiden Insassen des alleinbeteiligten Pkw schwer verletzt wurden. Nach bisherige Erkenntnissen befuhr der 77-jährige Fahrzeugführer mit seiner 88-jährigen Beifahrerin mit dem Pkw die Bäderstraße aus Richtung Sehestedt kommend in Richtung Diekmannshausen. Auf gerader Strecke kam der Pkw dann aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und kam kurz darauf in Seitenlage im Straßengraben zum Stehen. Die Bergung insbesondere des Fahrzeugführers gestaltete sich für die eingesetzten Kräfte der Feuerwehren aus Schweiburg, Jade, Jaderberg und Südbollenhagen aufgrund der Gesamtumstände schwierig und war dadurch langwierig. Danach wurden die beiden in Ganderkesee wohnenden Personen mit schweren Verletzungen zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden. Er wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

