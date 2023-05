Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand eines Schuppens in Elsfleth greift auf Haus über ++ hoher Sachschaden ++ Haus unbewohnbar ++ keine Verletzten

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 29.05.2023, kam es in der Deichstraße in Elsfleth gegen 22:00 Uhr zum Brand eines Schuppens, der in der Folge auf ein nahestehendes Haus übergriff und hohen Schaden verursachte. Nachdem Anwohner den Brand des Gartenschuppens festgestellt hatten, hatte bei Eintreffen der alarmierten Feuerwehr- und Polizeikräfte der Brand bereits auf den Dachstuhl ein nahestehendes Hauses übergegriffen, aus dem sich die Bewohner eigenständig und unverletzt ins Freie begeben hatten. Trotz des umgehenden, massiven Löscheinsatzes der ca. 55 Einsatzkräfte der Feuerwehren Elsfleth, Brake, Neuenfelde und Sandfeld wurde neben dem Schuppen auch das Haus erheblich in Mitleidenschaft gezogen, so dass die Wohnungen im Ober- und Erdgeschoss des Hauses unbewohnbar waren. Das städtische Angebot zur Unterbringung wurde von den Bewohner nicht in Anspruch genommen, weil sie sich selbständig um vorübergehende Unterkünfte gekümmert hatten. Ein weiteres Übergreifen auf umstehende und zeitweise vorsorglich evakuierte Häuser konnte verhindert werden. Angaben zur Höhe des entstandenen Schadens sind zum jetzigen Zeitpunkt ebenso nicht möglich wie Aussagen zur Brandursache. Die polizeilichen Ermittlungen dauern diesbzgl. an.

