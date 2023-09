Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Apen: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall +++

Oldenburg

Am Freitag, den 22.09.2023, gegen 16:00 Uhr, ist es in einem Kurvenbereich der Uplengener Str. in Apen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW gekommen. Ein PKW der Marke Mazda in weiß befand sich nach dem Unfall in einem Graben neben der Fahrbahn. Der andere unfallbeteiligte PKW der Marke BMW in schwarz befand sich am Fahrbahnrand. Durch den Unfall wurden alle Insassen beider PKW leicht bis schwer verletzt und mussten in die umliegenden Krankenhäuser verbracht werden.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Westerstede unter 04488-833-0 in Verbindung zu setzen. Insbesondere wird hierbei der Hinweis auf einen dunkelgrauen VW T5 Pritschenwagen mit einem Westersteder Kennzeichen gegeben, der unmittelbar hinter dem verunfallten PKW in Fahrtrichtung Augustfehn gewesen sein soll. Der Fahrer dieses Fahrzeugs möge sich bitte bei der Polizei unter der o.g. Telefonnummer melden.(1235106)

