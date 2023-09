Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Westerstede : Diebstahlsdelikte ++

Oldenburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, den 24.09.2023, kam es zu 2 PKW-Aufbrüchen sowie zu einem vollendeten Diebstahl eines Kleinkraftrades im Stadtgebiet von Westerstede.

In der Igelstraße schlugen unbekannte Täter zwischen 20:30 Uhr und 07:00 Uhr die Seitenscheibe eines auf einer privaten Hofzufahrt abgestellten Fiat Fior mit einem unbekannten Gegenstand ein und entwendeten unter anderem eine im Fahrgastraum liegende Handtasche.

Im Melmenkamp entwendete im Zeitraum von 02:00 Uhr bis 06:00 Uhr eine unbekannte Täterschaft einen in einem frei zugänglichen Carport abgestellten schwarzen Roller des Herstellers Peugeot.

Im Möhlenkamp versuchte man ebenfalls die Seitenscheibe eines auf einer privaten Hofzufahrt abgestellten blauen Mercedes-Benz einzuschlagen. Diese Tat ereignete sich zwischen 18:00 Uhr und 09:30 Uhr. Warum man von der Tat letztendlich abließ, kann aus polizeilicher Sicht nicht gesagt werden.

Derzeit gibt es Hinweise, dass verdächtige Personen auch im Ortsteil Westerloy unterwegs waren, um nach erfolgsversprechenden Tatobjekten Ausschau zu halten.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, Fahrzeuge immer, auch in Carports oder Garagen, zu verschließen und Wertgegenstände nicht in den Fahrzeugen zu belassen !

Täterhinweise zu den berichteten Taten werden beim PK Westerstede unter 04488/833-115 entgegengenommen.

