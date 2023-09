Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Raub auf Spielothek+++Pkw-Aufbrüche+++

Oldenburg (ots)

+++Raub auf Spielothek+++Am Samstagabend, gegen 23.25 Uhr, kommt es in der Alexanderstraße zu einem Raub auf Spielothek. Ein bislang unbekannter Täter betritt maskiert die Spielothek und fordert unter Vorhalt eines Messers Bargeld vom 33jährigen männlichen Opfer. Mit der Beute entfernt sich der Täter fußläufig in unbekannte Richtung. Beschrieben wird der Täter als sehr schlank und ca. 1,65 m groß. Die Sprache war akzent- und dialektfrei hochdeutsch.-1239243- +++Pkw-Aufbrüche+++In der Nacht Freitag auf Samstag kommt es in der Käthe-Kollwitz-Straße zu einem Pkw-Aufbruch. Nachdem ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über die Seitenscheibe in das Fahrzeug gelangt, wird eine Geldbörse mit diversen Dokumenten entwendet. -1236911- Gleiches geschieht in der Flötenstraße. Dort werden neben Bargeld und einem Smartphone auch zwei Sportrucksäcke mit Sportutensilien entwendet.-1237673- In der Nacht Freitag auf Samstag, gegen 01.05 Uhr, wird außerdem in der Gertrudenstraße ein Pkw aufgebrochen. Die Meldenden hören laute Geräusche und sehen, wie offenbar zwei junge Männer die Scheibe eines Pkw zerstören. Aus dem Fahrzeug werden zwei Abendroben in den Farben blau und schwarz entwendet; die Täter flüchten mit einem Fahrrad. -1236298- Hinweise bitte an die Polizei unter Tel.-Nr. 0441/790-4115.

