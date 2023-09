Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Diebstahl von Katalysatoren und E-Motoren: Täterermittlung im Ammerland - Zeugenaufruf zwecks Zuordnung von vermeintlichem Diebesgut

Bild-Infos

Download

8 weitere Medieninhalte

Oldenburg (ots)

Am 20.09.2023 kam es nachmittags gegen 15:10 Uhr in Wiefelstede auf dem Grundstück einer Biogasanlage zu einem Diebstahl eines Katalysators. Zur Tatzeit wurde ein weißer Transporter mit drei vermeintlichen Tätern videografiert, die sich auf dem Grundstück umgesehen haben. Der besagte Transporter konnte am gestrigen Freitag, den 21.09.2023 in Westerstede-Eggeloge erneut festgestellt und kontrolliert werden. Auf der Ladefläche wurden mehrere Katalysatoren, Elektromotoren und eine augenscheinlich antike Signallampe aus Messing aufgefunden (Bilder siehe Anlage). Die aktuellen Ermittlungen deuten darauf hin, dass die drei Fahrzeuginsassen die Tat in Wiefelstede begangen haben. Zu den auf der Ladefläche aufgefundenen Gegenständen haben die Beschuldigten ausgesagt, dass sie diese ordnungsgemäß bei Betreibern von Biogasanlagen etc. angekauft hätten. Wer Angaben zu verkauften oder entwendeten Katalysatoren und Elektromotoren sowie der abgebildeten Lampe aus Messing machen kann wird gebeten, sich bei der Polizei in Bad Zwischenahn unter 04403/927-115 unter Nennung des Aktenzeichens 1224621 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell