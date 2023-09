Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariats: Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person auf der B401+++

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch, den 27.09.2023, gegen 13:48 Uhr, ereignete sich auf der B401, Höhe Küstenkanalstraße Hausnummer 96, ein schwerer Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 80-jähriger Mann aus Bremen mit seinem Pkw die Küstenkanalstraße aus Richtung Oldenburg kommend in Fahrtrichtung Husbäke. In Höhe der Küstenkanalstraße 96 geriet er mit seinem Pkw aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug eines 34-jährigen aus Barßel. Der Bremer Fahrzeugführer war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Er erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des Sattelzuges wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Aufgrund der Bergungs-und Rettungsmaßnahmen war die Küstenkanalstraße voll gesperrt. es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell