Hohentengen

Fahrzeuglenker kollidiert mit Weidezaun und geht flüchtig

Ein unbekannter Fahrzeuglenker ist am Samstagabend, zwischen 17:30-20:50 Uhr, mit einem Weidezaun einer Pferdekoppel kollidiert. Das bislang unbekannte Fahrzeug befuhr im Bereich Hohentengen die Österfeldstraße in Richtung Riedmühle. Hierbei wurden mehrere Pfosten von der an der Straße angrenzenden Weide überfahren. Glücklicherweise verblieben die, auf der Koppel befindlichen, Pferde auf der Weide. Aufgrund der Reifenspuren dürfte das Fahrzeug mit schmalen Reifen bestückt sein und einen deutlichen Schaden im Frontbereich aufweisen. Das Polizeirevier Bad Saulgau bittet bei sachdienlichen Hinweisen um eine Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 07581 4820.

