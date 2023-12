POL-FR: Weil am Rhein: Pkw in der Hiltelinger Straße aufgebrochen

Freiburg (ots) - In der Hauptstraße, unweit einer Tankstelle, kam es am Donnerstag, 14.12.2023, gegen 12.00 Uhr, zu einem Brand im Motorraum eines Ford Galaxy. Die Fahrerin bemerkte während der Fahrt eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum und hielt in einer Parkbucht an. Unmittelbar danach fing es im Motorraum an zu brennen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es wurde niemand verletzt. Ursächlich für den Brand ...

