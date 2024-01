Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfallflucht

Ein Unbekannter hat am Sonntag zwischen 14 Uhr und 15.30 Uhr in der Kleinebergestraße den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Mercedes abgefahren. Obwohl am geparkten Pkw Sachschaden in Höhe von mehreren Euro entstand, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Um eine Schadensregulierung kümmerte er sich nicht. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Hinweise etwaiger Zeugen unter Tel. 07541/701-0 entgegen. Die Beamten schließen nicht aus, dass am Wagen des Unbekannten ebenfalls Sachschaden entstand, mutmaßlich im Bereich des Außenspiegels an der Beifahrerseite.

Friedrichshafen

Ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Weil er bei einer Polizeikontrolle am Sonntagnachmittag im Stadtgebiet keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen konnte, muss ein 38-jähriger Autofahrer mit einer Anzeige rechnen. Der aus dem Ausland stammende Mann hinterm Steuer des Pkw zeigte den Beamten einen ausländischen Führerschein vor. Weil der Fahrer jedoch seit einiger Zeit in Deutschland wohnhaft ist und offenbar die gesetzlich geregelte Frist verpasst hatte, seine Fahrerlaubnis auf einen EU-Führerschein umzuschreiben, kommt nun ein Ermittlungsverfahren auf den 38-Jährigen zu. Weiterfahren durfte er nicht.

Meckenbeuren

Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt "Ablenkung im Straßenverkehr"

Ein empfindliches Bußgeld und ein Eintrag im Verkehrssünderregister in Flensburg erwarten mehrere Autofahrer, die am Sonntag mit einem Handy in der Hand von der Polizei erwischt wurden. Beamte des Verkehrsdienstes Ravensburg überwachten den Verkehr in der Hauptstraße und legten dabei den Schwerpunkt auf abgelenkte Verkehrsteilnehmer. Über die Mittagszeit erwischten die Polizisten sechs Fahrerinnen und Fahrer, die während der Fahrt verbotswidrig ein technisches Gerät bedienten. Neben der Verkehrskontrolle war eine Anzeige beim Landratsamt die Folge.

Salem

Mit abgefahrenen Sommerreifen unterwegs - Polizei stoppt Autofahrer

Nicht nur der fehlende Sicherheitsgurt führte am Sonntagvormittag dazu, dass ein 35-jähriger Autofahrer mit Konsequenzen rechnen muss. Polizisten hatten den Autofahrer in der Bodenseestraße aufgrund der fehlenden Sicherung gestoppt. Bei der Kontrolle des Pkw fiel den Beamten rasch auf, dass der Wagen, trotz glatter Straßen bei winterlichen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, Sommerreifen aufgezogen hatte, die sogar stark abgefahren waren. Die Weiterfahrt wurde ihm bis zur Behebung des Mangels untersagt.

