LPI-NDH: PKW-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Dingelstädt (ots) - Eine 61-jährige aus Göttingen fährt am Sonnabend, den 11.11.2023 gegen 13:00 Uhr mit ihrem Pkw Renault die Landstraße von Geisleden kommend in Richtung Kreuzebra. Ausgangs einer Rechtskurve kommt der Pkw ins Schleudern und in der Folge nach links von der Fahrbahn ab. Hier durchfährt der Pkw den Straßengraben,kippt auf die Seite, dreht sich dabei Richtung Fahrbahn und kommt so zum Stehen. Die Fahrerin wird nur leicht verletzt und kann selbständig ...

