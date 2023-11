LPI-NDH: PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

Greußen (ots) - Am 10.11.2023 gegen 17:07 Uhr kam es in der Ortslage Greußen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Der Pkw wollte in eine Grundstückseinfahrt der Robert-Koch-Straße einbiegen. Hierbei wurde ein 14-jähriger Fahrradfahrer, welcher auf dem Gehweg fuhr, übersehen und es kam zum Zusammenstoß. Der junge Mann musste sich in das KMG Klinikum zu Sondershausen in stationäre Behandlung ...

