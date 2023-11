Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: 14-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt

Greußen (ots)

Am 10.11.2023 gegen 17:07 Uhr kam es in der Ortslage Greußen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Der Pkw wollte in eine Grundstückseinfahrt der Robert-Koch-Straße einbiegen. Hierbei wurde ein 14-jähriger Fahrradfahrer, welcher auf dem Gehweg fuhr, übersehen und es kam zum Zusammenstoß. Der junge Mann musste sich in das KMG Klinikum zu Sondershausen in stationäre Behandlung begeben. Gegen den Fahrer des Pkw wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

