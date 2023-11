Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrradfahrer stürzt unter Alkoholeinfluss

Kirchhundem (ots)

Unter dem Einfluss von Alkohol hat sich am Samstag (04. November) gegen 21:10 Uhr ein Fahrradunfall im Wilhelm-Münker-Weg in Oberhundem ereignet. Dabei wollte ein 42-Jähriger mit seinem Rad von dem Sportplatz aus nach Hause fahren. Er kam von der Fahrbahn ab und stürzte auf eine am Fahrbahnrand befindliche Wiese. Der Radfahrer kam verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Da der Fahrer bei der Unfallaufnahme deutliche Anzeichen auf eine Alkoholisierung aufwies, führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis war positiv. Im Krankenhaus wurde eine angeordnete Blutprobe entnommen. Zudem schrieben die Polizisten eine entsprechende Anzeige.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell