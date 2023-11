Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorroller

Lennestadt (ots)

Ein Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorroller hat sich am Samstag (4. November) gegen 13:20 Uhr auf der Kölner Straße in Höhe der Einmündung zum Amtsgericht in Grevenbrück ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr eine 32-jährige Autofahrerin die Kölner Straße und wollte nach links, auf die B 55 einbiegen. Zeitgleich befuhr ein 30-jähriger Motorrollerfahrer die Straße in entgegengesetzter Richtung. Die Fahrzeuge stießen zusammen und der Rollerfahrer stürzte. Der 30-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im jeweils vierstelligen Eurobereich.

