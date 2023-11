LPI-NDH: Ergänzungsmeldung zum Bombenfund im Stadtgebiet

Roßleben-Wiehe (ots) - Einen hohen Schaden verursachten bislang Unbekannte bei einem Einbruch in ein Geschäft am Gewerbering. Der oder die Täter drangen gewaltsam in das Objekt ein und entwendeten Werkzeuge und Arbeitsbekleidung im fünfstelligen Wert. Es entstand zudem ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Die Kriminalpolizei war im Einsatz und sicherte Spuren am Tatort. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird ...

