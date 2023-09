POL-VIE: Viersen: Unbekannte stehlen schwarzen A-Klasse Mercedes

Grefrath-Mülhausen (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag sind auf einem Feld in Grefrath-Mülhausen drei Strohballen abgebrannt. Das Feld liegt an einem Weg, der die Straße Niederfeld mit der Grasheider Straße verbindet. Bereits acht Tage zuvor, in der Nacht von Samstag auf Sonntag am letzten Wochenende, hatten auf dem gleichen Feld Strohballen gebrannt - ...

