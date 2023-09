Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath-Mülhausen: Strohballen brennen ab - Zeugen gesucht

Grefrath-Mülhausen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind auf einem Feld in Grefrath-Mülhausen drei Strohballen abgebrannt. Das Feld liegt an einem Weg, der die Straße Niederfeld mit der Grasheider Straße verbindet. Bereits acht Tage zuvor, in der Nacht von Samstag auf Sonntag am letzten Wochenende, hatten auf dem gleichen Feld Strohballen gebrannt - siehe unsere Meldung 835 vom 28. August 2023. Diesmal wurden Feuerwehr und Polizei gegen 3.20 Uhr am frühen Sonntagmorgen alarmiert. Das Feuer blieb auf drei Ballen begrenzt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht nun Zeugen. Wer hat speziell in der Nacht von Sonntag auf Montag, aber auch zu anderen Zeiten, in Mülhausen zwischen Niers und Grasheider Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (863

