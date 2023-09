Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich/Tönisvorst: Unbekannte beschädigen mehrere Autos - Kripo ermittelt

Willich/Tönisvorst (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, in der Zeit zwischen 22.40 und 01.45 Uhr, beschädigten Unbekannte auf der Weberstraße in Willich insgesamt sechs Autos. Alle Fahrzeuge standen auf der Straße, an allen wurden die zur Fahrbahn zeigenden Außenspielgel umgeklappt. In Tönisvorst- St. Tönis beschädigten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag auf der Ludwig-Jahn-Straße ebenfalls die Außenspiegel von insgesamt fünf Autos. Zeugen hatten kurz nach Mitternacht zwei Personen beobachtet, die sich augenscheinlich an den Fahrzeugen zu schaffen machten. Beide jungen Männer sind ca. 25 Jahre alt, beide waren dunkel gekleidet. Einer trug ein weißes Tuch auf dem Kopf. Die Kriminalpolizei in Kempen ermittelt und bittet um Hinweise. Die Telefonnummer ist die 02162/377-0. /wg (862)

