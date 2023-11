LPI-NDH: Pressemitteilung der Stadt Nordhausen und der Landespolizeiinspektion Nordhausen nach dem Fund einer Bombe im Stadtgebiet

Nägelstädt (ots) - Am Freitag, gegen 8.30 Uhr, wurde ein Einbruch in das Sportlerheim in der Hauptstraße festgestellt. Unbekannte gelangten über ein Fenster in das Gebäude, das sie anschließend durchsuchten. Die Diebe erbeuteten Bargeld und konnten unerkannt fliehen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 03601/4510. Aktenzeichen: 0293863 Rückfragen bitte an: ...

