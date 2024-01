Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Polizeieinsatz nach psychischem Ausnahmezustand

Offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand sich ein 26-jähriger Mann, der am Montagabend gegen 20.30 Uhr in einer Asylbewerberunterkunft in der Schmalegger Straße für einen Polizeieinsatz sorgte. Der Mann wählte selbst den Notruf, nachdem er eigenen Angaben zufolge Streit mit einem weiteren Bewohner hatte. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung drohte der deutlich Alkoholisierte unvermittelt an, sich mit einem Küchenmesser selbst zu verletzen. Nach Hinzuziehung weiterer Polizeikräfte und nach dem Einsatz von Pfefferspray konnte der 26-Jährige in einem günstigen Moment überwältigt und in Gewahrsam genommen werden. Hierbei beleidigte er die Einsatzkräfte. Da sich der Mann oberflächliche Verletzungen mit dem Messer beigebracht hatte, wurde er zunächst vom Rettungsdienst behandelt und anschließend aufgrund seines psychisch angeschlagenen Gesundheitszustands in ein Fachkrankenhaus eingeliefert.

Ebersbach-Musbach

Lkw kommt von Fahrbahn ab

Auf eisglatter Fahrbahn kam am frühen Dienstagmorgen gegen 4.30 Uhr auf der L 286 zwischen Altshausen und Ebersbach-Musbach ein Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Lkw mit Sattelauflieger kam im angrenzenden Waldstück zum Stehen, der 58-jährige Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Vor der Bergung der Fahrzeuge musste die aus Holzwänden für ein Fertighaus bestehende Ladung zunächst umgeladen werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell noch nicht bekannt.

Ebersbach-Musbach

Pkw bleibt auf Seite liegen

Ebenfalls aufgrund plötzlicher Eisglätte kam am frühen Dienstagmorgen gegen 2.30 Uhr der 36-jährige Fahrer eines Fiat auf der L 285 zwischen Ebersbach-Musbach und Aulendorf nach rechts von der Fahrbahn ab. Im angrenzenden Acker kippte der Pkw und blieb auf der Fahrerseite liegen. Der 36-Jährige konnte sich selbst befreien und blieb zum Glück unverletzt. Am Fahrzeug wird der entstandene Sachschaden auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Wangen

Unbefugt in Hotel aufgehalten

Bereits mehrfach scheinen sich in der vergangenen Woche Unbefugte in und an einem derzeit unbewohnten Hotel in der Max-Fischer-Straße aufgehalten zu haben. Schon Anfang vergangener Woche war aufgefallen, dass sich Unbekannte offenbar Zugang zu dem Gebäude verschafft hatten und außerdem ein Holzschuppen im Garten aufgebrochen worden war. Von Donnerstag auf Freitag dürften die Unbekannten abermals vor Ort gewesen sein, da Stühle der Inneneinrichtung auf der Terrasse standen. Dort ebenfalls festgestellt wurden leergetrunkene Alkoholika-Flaschen. Das Polizeirevier Wangen ermittelt nun wegen Hausfriedensbruchs und weiterer Delikte und bittet Zeugen, die in den vergangenen Tagen im Bereich des Hotels Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Personen geben können, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Isny

Verkehrsunfall fordert Sachschaden

Zwei nicht mehr fahrbereite Pkw und ein Gesamtsachschaden von rund 15.000 Euro waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen gegen 7 Uhr. Auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Kleinhaslach und Weidach brach auf glatter Fahrbahn in einer Kurve das Heck eines Audi aus und prallte gegen einen entgegenkommenden VW. Während der 45-jährige Audi-Fahrer und der 52-jährige VW-Lenker unverletzt blieben, wurden die beiden Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Autobahn A 96

Nachmittags auf der Autobahn ...

Einiges zu tun hatten die Streifen der Verkehrspolizei des Standorts Kißlegg am späten Montagnachmittag auf der A 96.

Gegen 17 Uhr kontrollierte eine Besatzung einen in südlicher Richtung fahrenden Klein-Lkw mit Anhänger. Dabei stellte sich heraus, dass der 30-jährige Fahrer lediglich im Besitz einer ausländischen Fahrerlaubnis ist, die vom Umfang her nicht zum Führen des Gespanns berechtigt. Eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und die Einbehaltung einer Sicherheitsleistung waren die Folge.

Gegen 17.25 Uhr kam bei Aitrach der 25-jährige Fahrer eines Seat ebenfalls in südlicher Fahrtrichtung auf regennasser Fahrbahn mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Er prallte zunächst in die Mittelleitplanke, wurde nach rechts abgewiesen und kollidierte auf dem Standstreifen noch mit der rechten Leitplanke. Der Fahrer verletzte sich leicht, am Fahrzeug und den Verkehrseinrichtungen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 20.000 Euro. Der Seat musste abgeschleppt werden.

Gegen 18.10 Uhr wurde ein 29-jähriger Audi-Fahrer bei Aichstetten kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der ausgehändigte ausländische Führerschein gefälscht war. Außerdem stand der 29-Jährige augenscheinlich unter Drogeneinwirkung. Nachdem ein Vortest den Verdacht bestätigte, musste der Mann sich eine Blutprobe entnehmen lassen und durfte sein Fahrzeug nicht weiterbewegen. Gegen ihn wird nun wegen Urkundenfälschung und Fahrens unter Drogeneinwirkung ermittelt.

Gegen 19.20 Uhr geriet der 55-jährige Lenker eines Maserati zwischen Leutkirch-Süd und Kißlegg auf regennasser Fahrbahn mutmaßlich aufgrund Aquaplaning und unzureichender Fahrzeugbeschaffenheit nach links von der Fahrbahn ab. Er schleuderte zunächst mehrmals gegen die Mittelleitplanke und kam schließlich auf dem rechten Seitenstreifen zum Stillstand. Der 55-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt, das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten zwei rund acht Jahre alte und nahezu vollständig abgefahrene Sommerreifen auf der Hinterachse des Fahrzeugs fest, die wohl mitursächlich für den Unfall gewesen sein dürften.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell