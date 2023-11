Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Zoll findet Schmuggelware und Bargeld

Bild-Infos

Download

Lindau/Westallgäu (ots)

Am Mittwoch vergangener Woche erwischten Zollbeamte einer Friedrichshafener Kontrolleinheit auf der Autobahn 96 in Höhe der Anschlussstelle Sigmarszell einen 31-jährigen Tschechen beim Schmuggel eines Sportwagens. Der Mann hatte Fahrzeug der Marke Mitsubishi zuvor für rund 10.300 Franken in der Schweiz gekauft und ohne Zollanmeldung per Anhänger über die Grenze der EU gebracht. Zudem hatte der noch ein Fahrrad und eine Kettensäge im Gesamtwert von über 1000 Schweizer Franken dabei - ebenfalls ohne Zollpapiere.

Die Zöllner leiteten ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung gegen den Osteuropäer ein und erhoben 3660 Euro Einfuhrabgaben nach. Außerdem musste er eine Strafsicherheit in Höhe von 800 Euro bezahlen.

Auf der Rückfahrt zur Dienststelle fiel den Beamten auf der Bundesstraße 31 in Höhe Lindau ein auf dem Grünstreifen stehendes Fahrzeug mit französischer Zulassung auf. Bei der Kontrolle des Gepäcks fanden die Zöllner 12.650 Euro Bargeld in einer Tüte versteckt unter Bekleidung, obwohl der 44-jährige Fahrer rumänischer Herkunft zuvor auf Befragen angab, lediglich 700 Euro dabei zu haben.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren zur Herkunft und dem Zweck des Gel-des ein und behielten 1575 Euro als Sicherheit für das zu erwartende Bußgeld ein.

Original-Content von: Hauptzollamt Ulm, übermittelt durch news aktuell