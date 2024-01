Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Polizei rückt zu Streitigkeit aus - Mann landet in Gewahrsam

Zu privaten Streitigkeiten sind am Sonntagnachmittag Einsatzkräfte in die Straße "Alte Steige" ausgerückt. In einer Unterkunft war ein stark alkoholisierter Mann aufgrund Meinungsdifferenzen mit einem Kontrahenten aneinandergeraten, gestikulierte wohl mit einem Messer umher und drohte seinem Gegenüber verbal. Die Polizisten nahmen den 60-Jährigen in Gewahrsam und leiteten ein Strafverfahren wegen Bedrohung gegen ihn ein. Der mit über zwei Promille deutlich alkoholisierte Mann musste in einer Zelle auf dem Polizeirevier ausnüchtern.

Mengen

Polizeistreife stoppt betrunkenen Autofahrer

Einen betrunkenen Autofahrer hat eine Polizeistreife am Sonntagnachmittag bei Mengen gestoppt. Während der Streifenfahrt wurden die Beamten in der Riedlinger Straße auf den unsicher und langsam fahrenden 50-Jährigen aufmerksam und unterzogen diesen nach einem Wendemanöver einer Verkehrskontrolle. Bereits von außen konnten die Beamten mehrere Dosen hochprozentigen Alkohols im Fahrzeuginneren ausmachen, beim Aussteigen schwankte der Fahrzeuglenker stark und mussten sich am Auto abstützen. Nachdem der 50-Jährige weder in der Lage war sein Handy zu bedienen, noch einen Alkoholtest durchzuführen, stellten die Polizisten den Führerschein und den Fahrzeugschlüssel sicher. Der Mann musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben, ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

