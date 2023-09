Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Spur zu georgischen Schleusern führt nach Polen

Görlitz, BAB4, Polen E40 (ots)

Am Montagvormittag gegen 09.40 Uhr stellte die Bundespolizei in der Nähe der B115 (Fichtenhöhe) Frauen, Kinder und Männer aus Syrien fest. Die Gruppe, die aus insgesamt 18 Migranten bestand, ist kurz zuvor von zwei polnischen Fahrzeugen an den späteren Aufgriffsort gebracht worden. Zu diesem Zeitpunkt sind die beiden Schleuser sicherlich nicht davon ausgegangen, dass sie bei dieser so genannten Absetzschleusung beobachtet werden. Eine Anwohnerin hatte das Geschehen aufmerksam verfolgt und anschließend entscheidende Hinweise an die Dienststelle in Ludwigsdorf gerichtet. Diese Hinweise führten ca. eine halbe Stunde später zur Ergreifung der beiden georgischen Schleuser. Kollegen des Polnischen Grenzschutzes hatten demnach die 22 und 24 Jahre alten Männer in der Nähe eines Rastplatzes entlang der polnischen Autobahn E40 festgenommen, die bei der Tat verwendeten Schleuserfahrzeug sichergestellt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell