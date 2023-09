BPOLI LUD: Ukrainer beim Schleusen von vier Syrern ertappt

Landkreis Görlitz (ots) - Samstag, 16. September 2023 Am Samstag wurden nach Bürgerhinweisen auf der Rothenburger Landstraße in Görlitz zehn Syrer, in Hähnichen 27 Syrer, in Podrosche 13 Syrer sowie drei Türken und in Jämlitz 28 Syrer in Gewahrsam genommen. Zwei weitere Syrer wurden am Bahnhof Weißwasser und ...

