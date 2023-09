Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Wochenendrückblick - Ukrainer schleust vier Syrer in seinem Pkw - mehrere Großaufgriffe im Landkreis Görlitz

Landkreis Görlitz (ots)

Samstag, 16. September 2023

Am Samstag wurden nach Bürgerhinweisen auf der Rothenburger Landstraße in Görlitz zehn Syrer, in Hähnichen 27 Syrer, in Podrosche 13 Syrer sowie drei Türken und in Jämlitz 28 Syrer in Gewahrsam genommen. Zwei weitere Syrer wurden am Bahnhof Weißwasser und ein Ägypter in der Ortslage Tauchritz festgestellt.

Sonntag, 17. September 2023

Am Sonntag in den frühen Morgenstunden nahm eine Streife der Bundesbereitschaftspolizei einen 28-jährigen ukrainischen Schleuser fest. Die unsichere Fahrweise des Fahrers zog die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich. An der Anschlussstelle Kodersdorf wurde der tschechische Pkw Mercedes Benz von der Autobahn abgeleitet. Der Fahrer folgte sehr langsam und hielt kurz in der Abfahrt, fuhr aber dann dem Streifenwagen bis zur Aral Tankstelle hinterher. Zur Kontrolle legte der Fahrer seine ukrainische ID-Karte und sein tschechisches Visum vor. Seine vier Mitfahrer waren nicht im Besitz von gültigen Reisedokumenten. Nach ersten Angaben handelt es ich um vier Männer aus Syrien. Der 28-jährige Schleuser wird im Laufe des Tages nach Polen zurückgeschoben. Neben diesem Aufgriff wurden am Sonntag weitere 87 Syrer und zehn Inder im Bereich des Landkreises Görlitz festgestellt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell