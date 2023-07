Feuerwehr Bremen

FW-HB: Feuer zerstört kleines Wohnhaus

Bremen-Kattenturm (ots)

Rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpften am Montagabend, 03.07.2023, einen Gebäudebrand an der Kattenturmer Heerstraße. Das Feuer hatte sich zwischenzeitlich auf das komplette Wohnhaus ausgebreitet. Das Gebäude war mutmaßlich nicht bewohnt.

In der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle gingen ab zirka 20:15 Uhr unterschiedliche Meldungen zu einer Rauchentwicklung an der Kattenturmer Heerstraße ein. Direkt alarmierte der Einsatzsachbearbeiter einzelne Einheiten der Berufsfeuerwehr und zog auch die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Arsten mit in den Einsatz hinein. Die Ehrenamtlichen befanden sich zu dem Zeitpunkt mit Einsatzfahrzeugen in unmittelbarer Nähe des Brandortes.

Als die ersten Kräfte eintrafen brannte es in dem eingeschossigen Wohnhaus mit ausgebautem Dachgeschoss fast in kompletter Ausdehnung. Parallel brachten die Kräfte eine Drehleiter in Stellung und bereiteten den ersten Atemschutztrupp für die Brandbekämpfung im Innern vor.

In der Folge führten die Einheiten Löschmaßnahmen im Innenangriff mit Atemschutztrupps und im Außenangriff über dann zwei Drehleitern durch. Um Glutnester zu identifizieren und abzulöschen, nahmen sie die Dachhaut auf.

Gegen 23:30 Uhr war das Feuer aus. Im Anschluss waren umfassende Maßnahmen der Einsatzhygiene notwendig.

Im Einsatz waren Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 1 und 2, der Freiwilligen Feuerwehren (FF) Bremen-Arsten und -Huchting, zwei Führungsdienste der Berufsfeuerwehr, weitere Kräfte der Wachen 1, 4, des stadtbremischen Rettungsdienstes und der FF Bremen-Neustadt.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell