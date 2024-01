Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Polizei sucht Zeugen zu Auseinandersetzung in der Mühlbergstraße

Zeugen sucht das Polizeirevier Sigmaringen nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Montagmittag gegen 13 Uhr in der Mühlbergstraße am Fußweg Eisenbahnbrücke / Mühlbergtunnel. Angaben mehrere Jugendlicher zufolge sollen sie von einer bislang unbekannten Person von hinten angesprochen worden sein. Im weiteren Verlauf habe der Täter die Jugendlichen körperlich angegangen und dabei geschlagen und getreten. Anschließend flüchtete der Unbekannte, der in Begleitung eines weiteren Mannes war. Der Täter wird als etwa 175cm groß beschrieben, dürfte zwischen 16 und 18 Jahren alt gewesen sein und soll eine schwarze Schildmütze getragen haben. Der Beschreibung zufolge hatte er eine korpulente Statur, schwarze / dunklere Haare mit kleinen Locken und seitlicher Rasur, dunkle Augen und möglicherweise einen leichten Kinn- oder Oberlippenbart. Seine Begleitung soll etwa 180cm groß gewesen sein und trug zur Tatzeit eine Pufferjacke mit glänzender Oberfläche des Herstellers "Moncler". Er wird als schlank mit Drei-Tage-Bart und struppigen Harren sowie ebenfalls mit seitlicher Rasur beschrieben. Hinweise von Personen, welche die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Angaben zu dem Täter sowie anderen Beteiligten machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 bei den Ermittlern zu melden.

Sigmaringen / Landkreis Sigmaringen

Dauereinsatz der Polizei - Glatteis führt zu über 50 Verkehrsunfällen

Bei der Aufnahme von Verkehrsunfällen waren Polizeibeamte im Landkreis Sigmaringen am frühen Dienstagmorgen bis gegen 9.30 Uhr im Dauereinsatz. Glatteis hatte vorwiegend in Sigmaringen und dem umliegenden Bereich zu insgesamt über 50 Verkehrsunfällen geführt, die größtenteils zum Glück glimpflich ausgegangen sind und lediglich Sachschaden zur Folge hatten. Drei verletzte Personen waren hingegen bei einem Verkehrsunfall gegen 7.15 Uhr bei Ostrach-Bernweiler zu verzeichnen. Ein Jeep geriet auf glatter Fahrbahn ins Schleudern und prallte frontal in einen entgegenkommenden VW-Bus. Zwei Fahrzeuginsassen zogen sich bei der Kollision schwere Verletzungen zu, eine Person wurde leicht verletzt. Rettungsdienste brachten die Unfallbeteiligten in umliegende Krankenhäuser, die Unfallwagen mussten abgeschleppt werden. Bei zwei Verkehrsunfällen, die sich gegen 3 Uhr auf der Landesstraße zwischen Wald und Meßkirch sowie gegen 5 Uhr auf der Landesstraße zwischen Krauchenwies und Sigmaringen ereignet hatten, überschlugen sich die Fahrer jeweils mit ihren Wagen. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe mehrerer tausend Euro. Während der 40 Jahre alte Unfallbeteiligte bei Sigmaringen unverletzt blieb, zog sich der 29-jährige Fahrer beim Unfall zwischen Wald und Meßkirch leichte Verletzungen zu.

Gammertingen

Buntmetalldiebstähle

Im Rahmen von Ermittlungen zu Buntmetalldiebstählen im Bereich Gammertingen / Neufra wurde zwischenzeitlich bekannt, dass Unbekannte zwischen Freitag, 15. Dezember, und Montag, 8. Januar, auch an den Containern einer Firma in der Straße "Mittelberg" am Werk waren. Die Diebe brachen gleich zweimal ein Vorhängeschloss auf und entwendeten Kupfer im Wert mehrerer hundert Euro. Möglicherweise hatten sich die Täter über einen Schotterweg dem Gelände genähert und sind über diesen auch wieder geflüchtet. Personen, die im Zusammenhang mit dieser oder den anderen Taten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07574/921687 auf dem Polizeiposten Gammertingen zu melden. (Unsere Meldung vom 17.01.2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5694022)

Sauldorf

Autofahrer kommt bei Ausweichmanöver von Straße ab - Polizei sucht Zeugen

Eigenen Angaben zufolge bei einem Ausweichmanöver ist am Montagmorgen gegen 5.45 Uhr ein VW-Fahrer auf der Kreisstraße zwischen Rast und Wald ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn abgekommen. Dem 44-Jährigen, der bei dem Unfall leichte Verletzungen davontrug, kam demnach ein dunkler Passat entgegen, wobei dieser auf seine Fahrbahnseite geriet. Unbeeindruckt von dem Ausweichmanöver und dem folgenden Unfall setzte der Unbekannte seine Fahrt in Richtung Rast fort und flüchtete von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem unbekannten Passat-Lenker machen können. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07552/2016-0 entgegen. Der 44-Jährige musste nach dem Unfall zur ambulanten Behandlung einen Arzt aufsuchen, an seinem Wagen entstand rund 5.000 Euro Sachschaden.

Bad Saulgau

Polizei ermittelt gegen Unfallbeteiligten wegen Unfallflucht

Strafrechtliche Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle hat das Polizeirevier Bad Saulgau gegen einen 56-Jährigen eingeleitet, der am Montagmorgen in der Goethestraße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Beim Rangieren streifte der Mann gegen 6.30 Uhr einen wartenden Lkw und richtete an dessen Fahrzeugfront einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro an. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr er anschließend davon. Der Fahrer des Lkw verständigte die Polizei und gab einen Hinweis auf den schwarzen Wagen des Verursachers, sodass dieser später an seiner nahegelegenen Wohnung ermittelt werden konnte.

