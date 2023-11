Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (574/2023) Lange Staus nach LKW-Brand auf der A 7 bei Hann. Münden

Göttingen (ots)

Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel zwischen den Anschlussstellen (AS) Hann. Münden-Hedemünden und Lutterberg Mittwoch, 22. November 2023, gegen 06.30 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Auf der Autobahn 7 bei Hann. Münden (Landkreis Göttingen) ist am Mittwochmorgen (22.11.23) gegen 06.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein mit Pellets beladener Sattelzug in Brand geraten. Der 31 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die A 7 in Richtung Kassel (Hessen) ab der AS Hann. Münden-Hedemünden über mehrere Stunden voll gesperrt werden. Es bildete sich ein kilometerlanger Rückstau. Auch die Umleitungsstrecken waren überlastet.

Gegen 12.10 Uhr konnte ein Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Aktuell dauern die Reinigungsarbeiten an der Brandstelle an. Es ist zu erwarten, dass diese in Kürze abgeschlossen sind und in der Folge auch die Sperrung der anderen beiden Fahrstreifen aufgehoben wird.

Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist unbekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell