POL-KI: 240108.1 Kiel: Versammlungslagen in Kiel und dem Kreis Plön

Kiel / Kreis Plön

Montag kam es in Kiel und dem Kreis Plön zu verschiedenen Versammlungslagen durch protestierende Landwirte. Abgesehen von teils erheblichen Verkehrsbehinderungen verlief der polizeiliche Einsatz ohne Probleme und Zwischenfälle.

Ab den frühen Morgenstunden trafen in diversen angemeldeten Kolonnenfahrten von Traktoren, Transportern und Lastwagen rund 1400 Fahrzeuge im Kieler Stadtgebiet ein. Den größten Anteil hatte ein Korso mit rund 750 Fahrzeugen, der um 10 Uhr in Flensburg startete und ab 11:30 Uhr über die B76 am Kieler Wilhelmplatz eintraf.

Mit dem Ziel Exerzierplatz stießen im Verlauf des Vormittags aus dem Kreis Plön in drei Kolonnenfahrten über die Bundestraßen 76, 404 und 502 rund 350 weitere Fahrzeuge hinzu. Aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde machten sich zwei Kolonnenfahrten über die Bundesstraßen 76 und 404 mit ebenfalls rund 350 Fahrzeuge auf den Weg nach Kiel. Die ersten Fahrzeuge trafen gegen 10 Uhr auf dem Exerzierplatz ein.

Aufgrund der Menge an Fahrzeugen war der Exerzierplatz schnell überfüllt, so dass es ab ca. 11 Uhr rund um diesen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam. Nach erfolgten Absprachen zwischen Polizei, Stadt und Feuerwehr wurde den Versammlungsteilnehmern gestattet, auf Straßen in der Umgebung zu parken.

Gegen 12:45 Uhr begann vom Exerzierplatz unter Beteiligung einiger auf dem Wilhelmplatz stehender Fahrzeuge die Fahrt durch das Kieler Stadtgebiet, die zunächst durch die Innenstadt und im Anschluss am Wasser entlang Richtung Wik führte. Von dort ging es über die Feldstraße und Dreiecksplatz zurück zum Exerzierplatz, von wo die Versammlungsteilnehmer ihre jeweiligen Heimreisen antraten. Die Versammlung auf dem Exerzierplatz wurde um 14:45 Uhr für beendet erklärt.

Die Versammlung auf dem Wilhelmplatz war um 15:15 Uhr beendet. Im Anschluss traten die Teilnehmer ihre Heimreise Richtung Flensburg an.

Bereits ab 06 Uhr hielten sich zwölf Versammlungsteilnehmer aus Fehmarn mit ihren Traktoren im Bereich des Landeshauses auf. Diese fuhren gegen 11:30 Uhr zurück auf die Insel.

Im Kreis Plön startete um 06 Uhr eine Demonstration mit rund 150 Fahrzeugen. Die Route führte von Lütjenburg über die Bundesstraße 202 zum Rastorfer Kreuz, von dort über Preetz und Plön an Lütjenburg vorbei nach Oldenburg und schließlich zurück nach Lütjenburg. Ankunft dort war kurz nach 16 Uhr. Es kam während der Versammlung, abgesehen von Rückstaus, zu keinen nennenswerten Vorkommnissen.

Auf dem Kieler Rathausplatz war ab 12 Uhr eine Versammlung zum Thema "Hand in Hand für mehr Gerechtigkeit" angemeldet, zu der 500 Personen erwartet wurden. Da nur eine Handvoll Teilnehmer erschien, wurde die Versammlung seitens der Anmelderin abgesagt.

Die Polizeidirektion setzte zahlreiche Beamtinnen und Beamten zur Verkehrsregelung und -lenkung ein. Einsatzleiter Christian Hasler bedankte sich bei allen eingesetzten Einsatzkräften und lobte ihre professionelle und eingespielte Arbeitsweise.

