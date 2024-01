Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Folgemeldung zum Wohnungsbrand mit sieben Verletzten - eine Person verstorben

Duisburg/Bochum (ots)

Nach einem Brand in einem Wohn- und Geschäftsgebäude an der Weseler Straße in der Nacht zum Montag (15. Januar) ist ein 40-Jähriger am Dienstagabend (16. Januar) seinen Verletzungen in einem Bochumer Krankenhaus erlegen. Das Polizeipräsidium Bochum hat ein Todesermittlungsverfahren unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Bochum eingeleitet.

Bei dem Brand wurden insgesamt drei Personen schwer verletzt, sie verblieben zur stationären Behandlung in Krankenhäusern. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass ein Ofen sowie eine Gasflasche ursächlich für das Feuer waren.

Unsere bisherige Berichterstattung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5692037

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell