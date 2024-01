Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Gartenlaube in Brand gesetzt - Polizei evakuiert angrenzendes Wohnhaus

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Hellwinkel, Reislinger Straße 25.01.2024, 01.38 Uhr

Unbekannte Täter setzten in der Nacht zu Donnerstag erneut eine Gartenlaube im Kleingartenverein Am Schäferbusch in der Reislinger Straße in Wolfsburg in Brand. In den vergangenen Wochen war es mehrfach zu Brandstiftungen in verschiedenen Kleingartenvereinen in Wolfsburg gekommen (wir berichteten). Ein angrenzendes Wohnhaus musste evakuiert werden. Personen wurden nicht verletzt.

In der Nacht zu Donnerstag verständigte ein aufmerksamer Zeuge gegen 01.38 Uhr über Notruf die Berufsfeuerwehr, da er im Kleingartenverein einen Brand festgestellt hatte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand eine Gartenlaube bereits in Vollbrand. Die Flammen in Verbindung mit Funkenflug schlugen dabei in Richtung eines nur wenige Meter entfernten Wohnhauses. Umgehend verständigten Polizeibeamten den schlafenden Hauseigentümer, woraufhin dieser sein Haus umgehend verließ und vorsorglich in einem Rettungswagen untersucht wurde.

Zeitgleich wurden die Löscharbeiten durch die Berufsfeuerwehr aufgenommen. Durch das zügige Einschreiten konnte ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden.

Nach Abschluss der Löscharbeiten konnte der Hauseigentümer wohlbehalten wieder in sein Haus zurück.

Die Gartenlaube wurde bei dem Brand vollständig zerstört. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Brandermittler haben die Arbeit aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen, auch im weiteren zeitlichen Vorfeld des festgestellten Brandes, geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des 1. Fachkommissariates in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell