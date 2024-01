Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbrüche in Einfamilienhäuser - Täter entwenden Bargeld und Schmuck

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Chardstraße

22.01.2024, 09.45 Uhr bis 19.20 Uhr

Unbekannte Täter brachen im Laufe des Montags in zwei Einfamilienhäuser in der Chardstraße in Helmstedt ein und entwendeten Bargeld und Schmuck.

Am Montagabend, gegen 19.20 Uhr, verständigte eine Bewohnerin eines Hauses in der Chardstraße die Polizei, als sie verdächtige Geräusche im Untergeschoss des Hauses hörte. Als die alarmierten Polizeibeamten kurze Zeit später bei dem Haus eintrafen, waren die Einbrecher bereits verschwunden. Nach bisherigen Ermittlungen brachen unbekannte Täter ein Fenster auf und gelangten so in das Objekt. Im Anschluss durchsuchten sie verschiedene Räume und flüchteten mit vorgefundenem Schmuck.

Während der Tatortaufnahme sprach der Eigentümer des Nachbargrundstückes die Beamten an und teilte ihnen mit, dass auch bei ihm eingebrochen worden sei. Die Hausbesitzer hatten am Montagmorgen gegen 09.45 Uhr ihr Haus verlassen. Bei ihrer Rückkehr am frühen Abend bemerkten sie dann, dass Einbrecher ihre Schränke und Schubladen durchwühlt hatten. Die Täter entkamen mit Bargeld und Schmuck.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell