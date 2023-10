POL-MFR: (1169) Beim Abbiegen kollidiert - Zeugenaufruf

Neustadt a.d.Aisch (ots) - Unbekannte brachen im Zeitraum zwischen dem 01.10.2023 (Sonntagnachmittag) und dem 10.10.2023 (Dienstagnachmittag) in ein Haus in Neustadt an der Aisch ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Im genannten Zeitraum drangen unbekannte Personen mutmaßlich über ein Fenster gewaltsam in ein derzeit unbewohntes Wohnhaus in der Straße "Am Pfalzbach" ein. Sie entwendeten ...

