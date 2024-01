Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbrüche in Reihenhäuser - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Ehmen, Ludgeriestraße

20.01.2024, 17.10 Uhr bis 18.10 Uhr

Wolfsburg, Fallersleben, Herzog-Franz-Straße 20.01.2024, 18.45 Uhr bis 22.30 Uhr

Am Samstagabend kam es in den Wolfsburger Ortsteilen Ehmen und Fallersleben zu drei Einbruchsdiebstählen, bei denen die Täter Schmuck entwendeten. Betroffen waren die Ludgeriestraße und die Herzog-Franz-Straße.

Die kurze Abwesenheit der Eigentümerin eines Reihenhauses in der Ludgeriestraße in Ehmen nutzten Einbrecher am späten Samstagnachmittag. Die Hausbesitzerin verließ gegen 17.10 Uhr ihr Haus und kam sie nach einer knappen Stunde vom Einkaufen zurück. Erschrocken musste sie feststellen, dass Einbrecher über eine Terrassentür in ihr Haus eingedrungen waren und nahezu alle Räume durchsucht hatten. Mit aufgefundenem Schmuck gelang den Tätern die Flucht.

Für die Begehung der zweiten Tat benötigten die Einbrecher nur wenige Minuten Gegen 20.00 Uhr verständigten Hausbesitzer aus der Herzog-Franz-Straße in Fallersleben die Polizei, nachdem sie einen Einbruch in ihr Reihenhaus entdeckt hatten. Das Paar hatte gegen 19.10 Uhr das Haus verlassen und war 40 Minuten später zurück. Diese Zeit reichte, um gewaltsam ein Fenster zu öffnen und im Haus nach Diebesgut zu suchen. Die Täter entkamen mit Schmuck.

Einige Stunden später ging ein erneuter Anruf aus der Herzog-Franz-Straße bei der Polizei ein. Die Eigentümer eines weiteren Reihenhauses hatten bei ihrer Rückkehr einen Einbruch festgestellt. Wie sich bei der Tatortaufnahme herausstellte, befand sich das Reihenhaus schräg gegenüber des zuvor aufgenommenen Einbruchs. Die Hauseigentümer hatten gegen 18.45 Uhr ihr Haus verlassen und waren gegen 22.30 Uhr zurückgekehrt. Auch hier verschafften sich die Einbrecher Zutritt durch ein Fenster und entwendeten Schmuck.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell