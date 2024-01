POL-WOB: Fahrzeugführer mit 0,91 Promille und Ausfallerscheinungen

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Wohltbergstraße 17.01.2024, 17.25 Uhr Am Mittwochnachmittag geriet ein Stuhl auf einem Balkon in der Wohltbergstraße in Wolfsburg aus bisher unbekannter Ursache in Brand. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden. Die Ermittler gehen von fahrlässiger Brandstiftung aus. Am späten Mittwochnachmittag bemerkte ein Anwohner in der ...

