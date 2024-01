Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Trockner gerät in Brand - Polizei geht von einem technischen Defekt aus

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Vorsfelde, Bruchgartenweg

21.01.2024, 17.30 Uhr

Am Sonntagabend geriet ein Trockner in einem Einfamilienhaus im Bruchgartenweg im Wolfsburger Ortsteil Vorsfelde aus bis dahin unbekannten Gründen in Brand. Personen wurden nicht verletzt.

Am frühen Sonntagabend erreichte die Leitstelle der Berufsfeuerwehr ein Notruf über einen Brand im Bruchgartenweg. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war bereits eine starke Rauchentwicklung wahrnehmbar. Die Bewohner hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits in Sicherheit gebracht und warteten vor dem Haus.

Nach den Löscharbeiten wurde klar, dass der Brand von einem Trockner ausgegangen war. Der Brandort wurde zunächst beschlagnahmt. Nachdem die Ermittlungen einen technischen Defekt als Brandursache ergaben, wurde die Beschlagnahme wieder aufgehoben.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell