LPI-G: Scheibe beschädigt

Altenburg (ots) - Nobitz: Am 22.11.2023, gegen 08:00 wurde der 39-jährige Fahrer eines Pkw VW in der Altenburger Straße kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass das Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum geführt wurde, ohne dass es pflichtversichert war. Die Kennzeichen wurden entstempelt und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ermittlungsverfahren dazu wurde eingeleitet.(JW) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

