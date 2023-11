LPI-G: Rucksack geraubt

Gera (ots) - Gera. Am vergangenen Sonntagmittag (19.11.2023) wurde der Polizei via Notruf der Einbruch in die Büroräume einer Firma in der Webergasse gemeldet. Hierbei gelangten Unbekannte in das Gebäude und entwendeten unter anderem Elektrogeräte im Wert mehrerer tausend Euro. Noch am selben Tag konnte durch Ermittlungen festgestellt werden, in welcher Wohnung sich das Diebesgut befand. Als die Beamten die Wohnung ...

