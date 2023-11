Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vier Täter nach mehreren Einbrüchen ermittelt

Gera (ots)

Gera. Am vergangenen Sonntagmittag (19.11.2023) wurde der Polizei via Notruf der Einbruch in die Büroräume einer Firma in der Webergasse gemeldet. Hierbei gelangten Unbekannte in das Gebäude und entwendeten unter anderem Elektrogeräte im Wert mehrerer tausend Euro. Noch am selben Tag konnte durch Ermittlungen festgestellt werden, in welcher Wohnung sich das Diebesgut befand. Als die Beamten die Wohnung betraten, konnte nicht nur das Diebesgut aus der vorangegangen Tat festgestellt werden, sondern darüber hinaus noch mehrere Gegenstände, welche anderen Diebstahlshandlungen zugeordnet werden konnten. Darunter waren u.a. Fahrräder, Baugeräte sowie diverse Werkezuge. Sämtliches Diebesgut wurde beschlagnahmt und gegen das Diebesquartett ein Verfahren eingeleitet. Gegen den Haupttäter wurde Haftbefehl erlassen, sodass dieser einer JVA zugeführt wurde. (PZ)

