Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Täter ermittelt

Altenburg (ots)

Altenburg: Am Montag, dem 20.11.2023 um 10:25 Uhr, entwendeten zwei Diebe in einer Drogerie am Kornmarkt Parfüm im Warenwert von mehreren hundert Euro. Den beiden Tätern gelang die Flucht. Einer der Beiden konnte jedoch durch eine Zeugin identifiziert werden, sodass die Polizei zielgerichtete Fahndungsmaßnahmen einleitete. Am Folgetag (21.11.2023) fiel den Beamten bei einer Streifenfahrt der Täter auf, welcher umgehend die Flucht ergriff und in einer Wohnung verschwand. In der betreffenden Wohnung konnte der Täter sowie das Beutegut festgestellt werden. Durch das zuständige Amtsgericht wurde ein Haftbefehl erlassen und der Täter (25) in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. (PZ)

