Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunken zur Tankstelle in Meiningen gefahren.

Meiningen (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 16:15 Uhr fuhr ein 57-jähriger Meininger mit seinem Pkw auf den Parkplatz einer Tankstelle in Meiningen. Die Tankstellenangestellte bemerkte, dass der Fahrzeugführer sich auffällig verhielt. Als die Person an die Kasse zum Bezahlen kam, stellte die Angestellte starken Alkoholgeruch fest. In einem taktisch günstigen Moment entriss sie dem vermeintlich stark alkoholisierten Bürger den Fahrzeugschlüssel und benachrichtigte die Polizei. Der vor Ort durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von 2,38 Promille. Der Mann wurde ins Krankenhaus zur Blutentnahme verbracht und der Führerschein beschlagnahmt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann an seiner Wohnanschrift abgeliefert.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell