Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

Lengerich (ots)

Unbekannte Täter sind am Dienstag (06.12.) in der Zeit zwischen 09.00 Uhr und 10.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Lucas-Cranach-Straße eingestiegen. Die Täter verschafften sich Zugang zum Grundstück und hebelten die Nebeneingangstür des Hauses auf. Im Gebäude dursuchten sie sämtliche Räume. Dabei durchwühlten sie Schränke, Schubladen und Kommoden. Die Unbekannten erbeuteten neben einer Münzsammlung noch Schmuck und Bargeld. Der Schaden liegt im vierstelligen Eurobereich. Eine Zeugin hat zur Tatzeit einen verdächtigen Mann an dem Haus beobachtet, der wie folgt beschrieben wird: Er war schlank, etwa 1,80 Meter groß und circa 20 bis 30 Jahre alt. Der Mann trug eine graue Mütze, eine dunkelblaue kurze Winterjacke mit Fellkapuze und großen Taschen, eine graue enge Jeans und weiße Sneaker. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

