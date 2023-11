Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei Schwerverletzte nach Unfall

Gera (ots)

Großbocka/K127: Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten gestern Vormittag (22.11.2023) aufgrund eines gemeldeten Unfalles zur Kreisstraße 127 bei Großbocka aus. Dort geriet aus noch ungeklärter Ursache der Fahrer (20) eines Pkw Skoda beim Befahren der Straße in Richtung Landstraße 3002 nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge kam das Fahrzeug ins Schleudern, fuhr in den Straßengraben und kam an einem dortigen Baum zum Stehen. Sowohl der 20-jährige Fahrer als auch dessen gleichaltrige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt und kamen in ein Krankenhaus. An dem Skoda selbst entstand enormer Schaden. Ein Abschleppdienst barg das Fahrzeug. Aufgrund des Unfalles wurde die Straße am gestrigen Tag zum Teil voll gesperrt. Die Geraer Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfallgeschehen auf. (RK)

