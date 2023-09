POL-PDTR: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Motorradfahrerinnen

Schweich (ots) - In der Zeit vom Freitag, dem 15.09.2023, 18:00 Uhr, bis zum Samstag, dem 16.09.2023, 09:00 Uhr, kam es in Schweich zu einer Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle in der Stefan-Andres-Straße. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte vermutlich mutwillig ein Glasscheibenelement an der Bushaltestelle gegenüber der Bank. Es entstand Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche ...

mehr