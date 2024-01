POL-WOB: Fahrradfahrer mit 2,23 Promille unterwegs - Blutprobe angeordnet

Helmstedt (ots) - Helmstedt, Chardstraße 22.01.2024, 09.45 Uhr bis 19.20 Uhr Unbekannte Täter brachen im Laufe des Montags in zwei Einfamilienhäuser in der Chardstraße in Helmstedt ein und entwendeten Bargeld und Schmuck. Am Montagabend, gegen 19.20 Uhr, verständigte eine Bewohnerin eines Hauses in der Chardstraße die Polizei, als sie verdächtige Geräusche im ...

