Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallbeteiligter wird in seinem Fahrzeug eingeklemmt

Böhl-Iggelheim (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagnachmittag auf der Kreisstraße 16 zwischen Haßloch und Böhl-Iggelheim. Kurz vor Böhl-Iggelheim wollte eine 53-jährige aus Speyer mit ihrem Pkw auf einen dortigen Feldweg abbiegen. Ein dahinterfahrender 86-jähriger aus Böhl-Iggelheim erkannte den Abbiegevorgang zu spät und fuhr ungebremst auf das abbiegende Fahrzeug auf. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug der 53-jährigen auf den Pkw eines 41-jährigen geschoben, der gerade vom Feldweg auf die K16 einfahren wollte. Durch den Aufprall wurde der 86-jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde im Anschluss in ein Neustadter Krankenhaus verbracht. Die 53-jährige klagte nach dem Zusammenstoß über Schmerzen im Rücken und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus nach Speyer verbracht. Der andere Unfallbeteiligte blieb unverletzt. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 23.000 Euro. Die K16 zwischen Haßloch und Böhl-Iggelheim war für circa zwei Stunden voll gesperrt. Die Unfallursache wird derzeit ermittelt.

