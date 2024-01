Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Bei Diebstahl gestört - Täter lassen E-Bike zurück, ein Täter vorläufig festgenommen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff-Straße

24.01.2024, 08.31 Uhr

Am Mittwochmorgen wurden zwei Täter in Wolfsburg, in der Heinrich-Nordhoff-Straße, bei dem Diebstahl eines E-Bikes beobachtet, in der Folge konnte ein Täter vorläufig festgenommen werden.

Am frühen Mittwochmorgen meldete eine Zeugin, dass sie in der Heinrich-Nordhoff-Straße, in Wolfsburg, vor einem Lokal zwei Männer dabei beobachte, wie diese auffällig um einen Fahrradständer kreisen. Sie vermute, dass die Personen ein Fahrrad entwenden könnten.

Sofort wurden Funkstreifenwagen zur Überprüfung in die Innenstadt geschickt.

Noch während des Telefonats brachen die beiden Täter das Fahrradschloss eines E-Bikes auf und nahmen dieses mit. Als die Männer die Zeugin bemerkten, ließen sie das E-Bike zurück und flüchteten.

Aufgrund der guten Täterbeschreibung durch die Zeugin, konnten die eingesetzten Polizeibeamten kurz darauf einen 42-jährigen Mann im Nahbereich antreffen und vorläufig festnehmen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 42-jährige Mann entlassen.

Die Ermittlungen zu dem zweiten Täter dauern derzeit noch an.

