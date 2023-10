Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Mehrere PKW-Aufbrüche

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Dienstag (17.10.2023) auf Mittwoch (18.10.2023) kam es im Stadtgebiet Ludwigshafen zu insgesamt sieben Autoaufbrüchen.

Bei einem Lieferfahrzeug (Ford Kleintransporter) auf dem Parkplatz eines Discounters in der Gabriele-Münter-Straße wurde die Seitenscheibe eingeschlagen und persönliche Gegenstände des Fahrers entwendet. In der Georg-Herwegh-Straße wurde bei einem grauen Opel Corsa das Fenster der Beifahrerseite aufgebrochen und ca. 20 Euro Bargeld entwendet. Nur wenige Meter entfernt verschafften sich Unbekannte auf die gleiche Weise Zugang zu einem silbernen Hyundai und entwendeten die Handtasche der Fahrzeughalterin, in der sich ca. 100 Euro Bargeld befanden. In der Heinrich-Heine-Straße, die sich in unmittelbarer Nähe befindet, wurde bei einem weißen Fiat Punto die Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen und Zigaretten entwendet. Bei einem schwarzen Opel Corsa in der Sudermannstraße wurde ebenfalls die Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen, hier entwendeten die unbekannten Täter zwei Sonnenbrillen im Wert von ca. 350 Euro aus dem Handschuhfach. In der Knollstraße wurde ein Peugeot auf die gleiche Weise aufgebrochen. Hier wurden Kopfhörer im Wert von ca. 200 Euro gestohlen. Am Theaterplatz, der sich nicht weit entfernt befindet, wurde die Beifahrerscheibe eines Audi A1 aufgebrochen. Hier entwendeten die unbekannten Täter eine Sonnenbrille im Wert von ca. 200 Euro.

Haben Sie eine der Taten beobachtet oder können Sie einen Hinweis geben?

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.

Auto-Einbrecher haben es oft auf zurückgelassene Wertsachen wie Handtaschen oder Kleidung mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen.

Lassen Sie daher keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurück. Selbst bei Kleinstgegenständen ergibt sich ein Anreiz für den Täter.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell